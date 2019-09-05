江啟臣稱反送中不該成黨派選舉工具 黃之鋒回應了

2019-09-05 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒昨日與藍營立委江啟臣見面，江在臉書上表示「香港議題該讓香港朋友親自闡述，彼此理解，不該也不能成為特定政黨在台灣操作選舉的工具」。黃之鋒事後在臉書強調「我不相信支持香港邁向民主，會成為任何台灣刻意的選舉操作」。

江啟臣昨天在臉書表示，秉持著「香港議題該讓香港朋友親自闡述，彼此理解，不該也不能成為特定政黨在台灣操作選舉的工具」的態度，與台北市議員徐弘庭一起與黃之鋒等人見面。江說，他肯定「黃之鋒與朱凱迪議員強調並非港獨的訴求」，並支持港人和平理性追求民主自由法制保障，「也不希望這些朋友的訴求，在任何一個國家受到選舉的操作」。

江啟臣說法經由媒體報導後，黃之鋒在臉書強調「我不相信支持香港邁向民主，會成為任何台灣刻意的選舉操作，過去也未曾發生，現在也是。」並認為台灣各派聲援香港，不須過份顧慮。

黃之鋒說，他不希望大家會有這種猜疑，支持香港實現民主選舉，「理應是台灣作為自由世界一員，跨越黨派的共識。」

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