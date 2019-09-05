黃之鋒訪台第二日：繼續爭取台支持 共抗威權壓迫

2019-09-05 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨日發表電視談話，對於反送中5大訴求僅有「撤回逃犯條例修訂」是正面回應，並強調最迫切的就是遏止暴力，捍衛法治。對此，人在台灣訪問的香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒凌晨在臉書表示，繼續爭取台灣社會支持，共抗威權壓迫。

黃之鋒在臉書持續呼求台灣跨越黨派，在10月1日前的週末支持香港實現民主選舉，他說在台灣媒體對香港關注提升的時刻，恰好碰上港府發表有意撤回逃犯條例修訂聲明。黃之鋒表示，「對於中共務求在國慶前為香港抗爭降溫，我的回應是繼續在台密鑼緊鼓開展行程，爭取台灣社會支持，共抗威權壓迫」。

黃也記錄了自己訪台第二日的行程，包括造訪立法院副院長辦公室，與副院長蔡其昌、立委段宜康、吳思瑤交流，談及如何強化照顧赴台港人的法規、政策和措施。他也與國民黨立委江啟臣、台北市議員徐弘庭見面，黃說，港人爭取台灣聲援，從來不限黨派。

黃之鋒在台北市長官邸沙龍與立委林昶佐同台，他以中國威脅不讓國泰航班飛過中國空域，結果導致國泰陸續把私下表態「反送中」員工辭退為例，憂心北京隨時會在台灣大選前重施故技，「說不定不夠半年後，台灣商業社會就要面對香港現在遭受的白色恐怖」。

他也在台北市議會與林穎孟、黃郁芬、林亮君、廖郁賢、陳雨凡、呱吉等人交流，討論香港智慧燈柱疑似存有人面辨識系統的爭議， 認為香港的市政建設「已出現配合中共建構監控網絡的憂慮」，呼籲台灣人不能掉以輕心。

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