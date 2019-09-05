重申「五大訴求缺一不可」 黃之鋒：月底將全球大串聯

2019-09-05 11:07

〔記者謝君臨／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒一行人，今天上午前往立法院拜會民進黨團，雖然香港特首林鄭月娥昨已宣布撤回「逃犯條例」，不過，黃之鋒重申「五大訴求、缺一不可」，為了要求警方停止暴力、爭取香港民主選舉自由，所以抗議、示威活動會持續下去，在9月27日、28日，也將會有全球大串聯。

受到大雨影響，黃之鋒、香港立法會議員朱凱廸、學聯前副秘書長岑敖暉上午的行程稍微延遲，近10點半左右，黃一行人抵達立法院，在會前接受媒體採訪。

黃之鋒指出，這次來到台灣的行程裡，會跟民進黨、時代力量、國民黨等立委交流 ，因為香港的抗議活動，就算港府撤回「逃犯條例」，但「五大訴求、缺一不可」，為了要求警方停止暴力、爭取香港民主選舉自由，所以抗議活動、示威會持續下去。

黃之鋒說，這次來到立法院民進黨團交流，希望跟台灣不同朋友說明現在香港的情況，也希望台灣能不分黨派、派別，共同支持香港爭取民主選舉制度。此外，這次來也希望跟立委交流，特別是在過去一段時間，也有一些來到台灣的香港人聯絡他們，說明他們來到台灣之後面對的困難、挑戰。

黃之鋒表示，這些困難不管是簽證的安排、新的一年大學開課等，這些問題他們也會跟立委交流，另，有台灣人在中國被扣押，還有3港籍的台灣大學生，現在不能回到台灣開學，因為被香港法庭起訴，這些問題也會做一些交流。

媒體詢問是否沒有特別跟國民黨團聯繫，黃之鋒強調，會跟國民黨、民進黨、時代力量做不同的交流，至於公開採訪的，就是訪民進黨立委，他們有跟不同黨派，包括國民黨聯繫，未來有機會也願意跟不同派別的朋友交流，他們相信，爭取台灣朋友支持香港，是每一個黨派、政治人物均可關注的。

對於林鄭月娥不回應成立獨立調查委員會的訴求，黃之鋒說，現在林鄭不但不願意讓香港人民有民主選舉，也不願設立獨立調查委員會，讓大法官調查警察在抗議中的暴力，相信在10月1日前，港人會出來捍衛自由，來自世界各地包括英、美、加、澳、日、韓、台等國，能在27日、28日進行全球大串聯。

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