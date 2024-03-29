朱學恒涉強吻鍾沛君判刑1年2月 呂秋遠揭10個啟示

台北地院審理名嘴朱學恒涉強制猥褻，今依強制猥褻罪判1年2月。（記者王藝菘攝）

2024/03/29 16:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱學恒前年6月涉在餐廳包廂內2度「壁咚」強吻國民黨籍台北市議員鍾沛君，朱學恆辯稱酒醉「斷片」不認罪，台北地院今（29日）依強制猥褻罪判刑1年2月；律師呂秋遠指出比起一般刑度確實較高，他認為朱學恒被重判有10個啟示。

律師呂秋遠在臉書表示：「一般強制猥褻的罪刑，表面上看是6個月到5年，但是大約都落在8到10個月上下，只輕判6月的也大有所在。」朱學恒被判決1年2月，就司法實務上來說，比起一般刑度確實是比較高的，他認為朱學恒被重判有以下10個啟示：

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1.自首，要在犯罪事實沒被發現前，如果人家已經報案，再去自首，這是沒有用的。況且自首，是要承認所有的犯罪事實，只承認性騷擾，不承認強制猥褻，這不叫做自首，叫做犯後態度不佳。

2.自己告發自己，那叫做自白，可是，自白如果只是避重就輕，不承認自己的犯罪行為，你說的白，那是什麼白？

3.以為自己是泛藍的話語權共主，所以覺得可以肆無忌憚的強制對泛藍議員上下其手，這叫做得意忘形。

4.大家都是自己人，卻不願意撤告或和解，代表你們根本就不是朋友，或者是人家忍你很久，想要看你入獄服刑。

5.政治迫害，通常都是指因為講了什麼話，做了什麼反政權的事，現在是自己去強制猥褻同陣營的女性，女生堅持要告他，他自己也承認，至少有性騷擾，只是不承認強制猥褻而已，判有罪剛好，告人、被告，都是同陣營的人，哪來的政治迫害？

6.限制出境，雖然法院不一定會准，但是既然准了，應該有可能是因為怕這個人有影響力，可能會潛逃。 畢竟翻譯過魔戒，可見英文很好，還可以繼續做直播收抖內，逃跑應該是簡單的事。

他當時舉貴婦奈奈當例子，說自己可能無法繼續靠直播維生，但是朱同學，你哪壺不開提哪壺？

7.問完證人以後，立刻辯論終結，這也是很多案件會遭遇到的狀況。對證人證詞立刻表示意見，是辯護人的職責與工作。法院不願意安排下一個庭期，而且速審速決，不就是滿足朱先生一再期望的司法公正嗎？

以前慢慢審，你有意見，說司法在睡覺，現在司法明案速判，你也有意見，到底是怎麼回事？

8.酒駕要重判、殺人要重判、詐欺要重判，不然就是司法無能，現在法院也依法判決，又開始說司法不公，這是怎麼回事？

9.按照黃委員的標準，出席同框一起拍照、吃飯，就是犯人的同夥，請問黃委員，現在是不是需要咆哮一下？

10.入獄以後，不能吃播、不能抖內、不能喝紅酒，但是還可以翻譯，只是學恒，監獄裡的翻譯品質，可以更好一點嗎？

最後，呂秋遠也分析朱學恒仍有可能逃過牢獄之災，「二審如果和解，他又願意認罪，就有機會得到緩刑」，呂秋遠呼籲鍾議員一定要堅持下去，大家都會支持她的。

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