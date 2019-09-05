黃之鋒來訪 民進黨團︰聲援港人爭民主自由

2019-09-05 14:05

〔記者謝君臨／台北報導〕香港眾志祕書長黃之鋒一行人今拜會立法院民進黨團，雙方進行閉門會談，會後共同召開記者會，民進黨團並發表3點聲明，強調聲援香港朋友爭取民主、自由與人權的普世價值；對於港人協助，現有的法制已提供足夠的工具；籲港府真誠對話，絕不能再用暴力對付人民，民主自由才是社會安定和諧真正的基礎。

黃之鋒、香港立法會議員朱凱廸、學聯前副祕書長岑敖暉今天上午前往立院拜會民進黨團，雙方進行閉門會議約1小時，結束後共同召開記者會，民進黨團並發表3點聲明，由黨團幹事長李俊俋宣讀。

李俊俋表示，對於香港朋友爭取民主、自由與人權的普世價值，民進黨團一直以來，持續予以聲援，並一再呼籲香港政府應謙卑面對人民的訴求，用對話取代暴力，共同守護民主。民進黨團認為，香港人民在暴力威脅下的勇氣，已經在亞洲人權發展的歷史，寫下無法抹殺的扉頁。

李俊俋說，民進黨團基於立法機關職責，在會談中已對香港朋友說明，現有法制已提供足夠的工具，可以回應黃之鋒等人此行所關注的事項，並取得理解。香港朋友在台灣如何處理與保護的過程，我們會予以關心如何強化與落實。

李俊俋指出，台灣的民主、自由與人權，是民主前輩犧牲生命自由爭取而來，是最珍貴的台灣價值。台灣爭取民主的歷程也是血淚斑斑，漫長而艱難，民主前輩必須在進兩步退一步、進五步退兩步中，長期累積民主自由進步的果實。

李俊俋強調，我們與香港朋友分享這個歷史經驗，也深刻體會香港朋友「今日台灣，明日香港」的熱切期待，我們鄭重呼籲香港政府，真誠的對話，絕對不能再用暴力對付人民，民主自由才是社會安定和諧真正的基礎。

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