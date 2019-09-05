黃之鋒拜會立院民進黨團 同呼「不要再有任何政治操作」

2019-09-05 13:26

〔記者謝君臨／台北報導〕香港眾志祕書長黃之鋒一行人來台拜會各政黨，但近日在網路上卻出現黃在台灣機場被捕、或被控性騷擾空姐的假新聞，另也傳出有政黨利用香港局勢，進行政黨利益操作的各種聲音；對此，立法院民進黨團幹事長管碧玲強調，此舉令人厭惡；黃也說這是良知、黑白的問題，雙方共同呼籲「不要有任何政治操作」。

黃之鋒、香港立法會議員朱凱廸、學聯前副祕書長岑敖暉今天上午前往立院拜會民進黨團，雙方進行閉門會議約1小時，結束後共同召開記者會。

管碧玲表示，她呼籲國內所有政黨、政治人物，目前香港正在發生的事件，一路以來血淚斑斑，是有血有淚的故事，還沒有看到盡頭，任何人面對香港的事情只有人道、人性，如果有任何政黨、政治人物要去抹黑台灣對香港的關心、聲援跟協助，想要做政治操作來謀取政治利益，我們會十分地厭惡。

管碧玲強調，這兩天以來，民進黨被罵暗中操作、介入、打假球等，太多令人慘不忍睹的政治操作，她都無法接受。

黃之鋒指出，支持香港落實民主選舉是普世價值，對他來說，現在不是政見、黨派或選舉的問題，是良知、黑白的問題，希望香港在面對北京的壓迫，可以看到台灣有政黨輪替、有民主選舉，希望未來的香港可以像台灣一樣，有一個民主體制，「今天台灣，明天香港」，讓香港成為有民主、自由的地方。

岑敖暉說，香港面臨嚴重的人道危機，希望在台灣有權力、有影響力的人，不要利用人道危機來操作各黨自己的政治利益，盼能協助解決此人道危機與困境，這是香港最希望得到的援助，再次感謝台灣對香港的協助。

對於假新聞抹黑，黃之鋒認為，對於任何假新聞，就不用浪費時間去回應了。管碧玲則說，過去台灣追求自由、民主的前輩，也曾遭到抹黑，但都比不上今天看到的這則假新聞如此的手法、品質低落，嚴重予以譴責。

民進黨立委王定宇表示，此則假新聞來自中國農場，環球時報還引用，還用台灣媒體去做一個假的新聞框，說黃到台灣機場就被警方逮補，理由更是污辱人格跟荒謬，我們是自由開放的社會，有不同的聲音可以去辨別真假，但港人面對打壓跟抹黑，也許連出口都沒有，我們應多關心，讓真實面貌呈現。

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