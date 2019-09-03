青年事務諮詢委員會沒下文 中市府：最快9月下旬成立

2019-09-03 20:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府新設青年事務諮詢委員會，原訂9月1日上路，今日遭市議員抨擊至今無下文。教育局說，因報名截止期限是逢暑假而延期，目前已有140位青年報名，預計9月7日辦理面試，9月20日公告錄取名單，9月下旬至10月上旬正式成立。

台中市議員江肇國、張家銨說，市府今年2月廢止青年事務審議會，新設青年事務諮詢委員會原訂9月1日上路，至今仍無音訊，台中已超過半年沒有年輕人發聲的管道，市長盧秀燕青年政策跳票。

教育局說，青年事務諮詢委員辦理程序早已如火如荼進行中，為廣納青年參與市政提供建議，新市府放寬原青年事務審議會代表遴選資格，除15歲至35歲居住台中市或於台中市就學之青年，於台中市就業青年也可參與遴選。

教育局說，為建立青年與市府的夥伴關係，促進雙方溝通交流，市府3度邀集青年座談，共同研擬「台中市青年事務諮詢委員會設置要點」草案及「台中市政府青年事務諮詢委員會議題小組青年委員遴選實施計畫」草案，7月11日正式公告實施。報名期限原訂7月31日截止，考量適逢暑假，故延長報名期限至8月16日止，並透過多元管道宣傳，報名截止時共收到140件。

教育局指出，近日已持續通知報名人員遴選事宜，9月7日面試，錄取名單9月20日將公告，預計9月下旬至10月上旬正式成立。

另外，教育局已徵詢第3屆青年事務審議委員會青年代表們，有意願登記參加台中市青年事務諮詢委員會議題小組委員者，將優先聘為委員，不用參加面試，委員聘期將於正式聘任後起算2年，不影響委員權益。教育局強調，盼議員理解上述程序及期程，也謝謝議員的關心，一起為台中青年發展努力。

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