中市府自誇促參招商王 議員批割稻尾

2019-08-30 23:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今年前7月促參投資金額近84億，市府30日公布招商績效居全國各縣市第一，民進黨市議員江肇國則指其中北屯區溝背段地上權案，就是「好事多」台中二店的投資案，金額就高達78億元，早在去年8月由前市長林佳龍任內定案，抨擊市府拿前人政績自誇，根本就是攬功、割稻尾！

市府：招商成績是市民共同努力成果

台中市府回應，市政是延續進行的，公布台中市招商成績全國第一，這是台中市民共同的努力，成果共享，絕無攬功、割稻尾。

市府今天公布積極對外招商成績，依財政部統計，台中市前7月累計5件促進民間投資建設案，投資金額83.94億元，包括商場、停車場等市有土地多元利用，以及歷史建築活化，獲上半年地方政府招商績效第一名。

江肇國：扣掉好市多案淪為六都第四

江肇國說，好市多在北屯區溝背段地上權案，簽約投資金額達78億，上半年如果扣掉此案，市長盧秀燕招商成績只剩5.8億，不但不是全國第一，還是淪為六都第4，政績乏善可陳。

江肇國說，好市多台中二店投資案，當初由林佳龍一手促成，沒想到現在被盧秀燕當成自己的招商成績，就是攬功、割稻尾，更證明光是林佳龍的招商能力，一案就抵過盧4案總合的13倍。

江肇國也反問盧秀燕，如果招商有成，經發局長會上任8個月就撒換，還大老遠向朱立倫借將？呼籲市府別成天只想著賣土地、砍社宅，應專心做市政，才能吸引企業投資台中。

市府則表示，下半年尚有北屯區鑫新平段、西屯區鑫港尾段及清水區銀聯段等三標地上權案，以及中捷北屯線G9-1站、G9-2站土地聯合開發等招商案，歡迎投資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法