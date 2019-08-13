台中購物節消費僅17億 議員批成效不如百貨週年慶

2019-08-13 21:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中購物節活動進入倒數計時，市議員陳世凱今日表示，台中購物節在7月10日登場，截至目前為止，累計消費金額17億元，而新光三越台中店去年週年慶營業額達38億元，市府各局處總動員宣傳購物節，成效卻不到1間百貨公司週年慶營業額的一半，是繼台中珍奶節後再一個失敗的活動。

陳世凱指出，市府舉辦首屆台中購物節，祭出消費滿額抽豪宅、汽車等優惠，各局處總動員進行宣傳，連筏子溪河岸、捷運站及路口都掛宣傳布條，但活動已進行超過1個月，即將在18日結束，截至目前為止，累計消費金額17億元。

陳世凱說，據媒體報導，新光三越台中店去年10月週年慶營業額達38億元，台中購物節成效竟然不到1間百貨公司週年慶營業額的一半，是繼台中珍奶節後再一個失敗的活動。而購物節會失敗，除了行銷沒特色，另一個原因是台中購物節App難用至極，App下載人數僅21萬，評分只有1.6顆星，App難以使用導致民眾參與意願降低，市府未來舉辦活動，應思考民眾參與的方便性，才能提高效益。

對此，經發局表示，市府編列台中購物節預算3000萬元，獎品中，豪宅、總統套房、藝術品等都由民間贊助，這部分約1100萬至1200萬元，因此購物節整體行銷費用合計約4100萬至4200萬元間。

經發局指出，購物節結合台中2萬多家多元業者，彼此相輔相成，購物節期間也帶動百貨業者的經濟產值，這是屬於衍生的經濟效益，且各優惠商家對這次購物節活動都給予正面好評，並表示活動期間營業額有成長，希望台中可以持續辦理，未來活動若能定期舉辦，將可確立活動品牌，打造台中成為經濟蓬勃的盛會城市。

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