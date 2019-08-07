台中彩虹眷村雜草叢生 議員怒批市府不聞不問

2019-08-07 16:58

〔記者張菁雅／台中報導〕彩虹眷村是台中市知名景點，多次登上國際媒體。但台中市議員張耀中今日發現，彩虹眷村周邊雜草叢生，連對面的太陽能公車候車亭也有垃圾及雜草，看似無人管理。張耀中表示，歷任市長皆造訪過彩虹眷村，也做好管理維護，怎麼市府換人當家後，彩虹眷村就像「前妻的孩子」，放任它自生自滅？

張耀中今日與南屯區春安里長閻新懃、春社里長李志洋一起到彩虹眷村會勘，發現彩虹藝術公園入口處、對面的社區公園、公車候車亭旁都長滿雜草，小朋友就在雜草叢中玩遊具。

張耀中指出，彩虹眷村從前市長胡志強時代開始規劃保留，並擴大為彩虹藝術公園，前市長林佳龍任內也幫「彩虹爺爺」整修屋頂，並改善周邊環境，歷任市長皆造訪過彩虹眷村，也做好管理維護，怎麼市府換人當家後，彩虹眷村似乎就像「前妻的孩子」，放任它自生自滅？他不禁要問市長盧秀燕上任後有沒有來過這裡？

張耀中說，彩虹眷村曾獲國際知名旅遊指南「孤獨星球」選為「世界的祕密奇跡」景點，吸引國內外遊客造訪，說是台中門戶或台中意象也不為過。

閻新懃和李志洋均表示，彩虹眷村是重要文化資產，盼市府好好整體規劃，繁榮地方。

張耀中表示，彩虹藝術公園因面積小於1公頃，建設局委由南屯區公所代管，建議公所明年不要用最低標發包管理維護標案，以免讓文化資產的價值被最低標的維護能量破壞殆盡。

對此，南屯區公所表示，公所自去年起以最有利標方式辦理招標，規劃維護契約採駐點方式辦理，公所也會派員至現場巡查；彩虹藝術公園去年達250萬人次參觀，參觀人次有逐年提升趨勢，公所將加強督促廠商辦理清潔維護，維持優良環境。

此外，針對彩虹藝術公園內彩虹小花海雜草部分，建設局已請保固廠商進場除草，預計明日完成。

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