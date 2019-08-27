中市府小內閣改組 綠議員批抓錯重點、只顧面子

2019-08-27 17:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今日宣布市府團隊人事改組，民進黨市議員黃守達在臉書po文表示，人事改組本來就是市府團隊自然之事，但檢視這次異動，完全沒有抓到重點，簡直隔靴搔癢。他也點名該換掉的是觀旅局長及副市長楊瓊瓔。

黃守達指出，看這波改組名單，盧秀燕顯然想要加強市府團隊的公關能力，不只找了2位前發言人進來，還把不時在臉書為市長大力辯護，算是護駕有功的新聞局長吳皇昇調到研考會，從檯前到幕後，繼續沿用。而屢屢造成公關危機的社會局長李允傑被換掉，拚經濟還沒拚出亮點的經發局長高禩翔無預警被調走，都是同樣的道理：為了面子。

黃守達說，他要提醒盧秀燕，「只要你的腦袋仍然不換，只要你仍然提不出台中的市政願景，那公關能力再強也只是擦脂塗粉，治標不治本。」

他認為，「放到對的位置上，人人都是好人才；放在錯的位置上，市長都能當到完蛋」。2020台灣燈會在台中，從籌備規劃到墊付案，一連串的荒腔走板都在在顯示，觀旅局沒有能力駕馭這個案子，為什麼局長還不換？再來，全世界都知道副市長楊瓊瓔要去選立委，明明就無心無力顧市政了，為什麼還要把她留在身邊？

黃守達表示，上述這2個指標人物，才是盧秀燕要抓的重點。千萬不要只顧面子，反倒失了裡子。

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