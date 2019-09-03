青年事務諮詢委員會沒下文 議員批盧秀燕青年政策跳票

2019-09-03 10:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今年2月廢止青年事務審議會，新設青年事務諮詢委員會原訂9月1日上路。但民進黨市議員江肇國及張家銨發現，青年事務諮詢委員會至今日仍無音訊。江肇國批評，台中已超過半年沒有年輕人發聲的管道，現在連市府自己訂的時間都跳票，可見市府對青年的態度敷衍，毫不尊重，大大破壞年輕人與市府間的信任關係。

江肇國說明，前市長林佳龍在任內首創青年事務審議會，除了讓年輕人了解政策形成過程，也是市府了解年輕人事務的重要管道，已順利運行2屆，第3屆卻在青年代表任期還剩大半，且未被徵詢的情況下，被市長盧秀燕粗暴喊卡。

江肇國也說，盧秀燕宣稱青年政策要轉型，將以青年事務諮詢委員會取代青年議會，但說好9月1日就要上任的青年委員們，1個也看不到。教育局最早訂定徵集委員報名的截止日期是7月底，之後至8月16日，現在的說法是預計9月7日才要開始「面試」，委員的上任日遙遙無期。市府的時程一延再延，可見新設的青年事務單位報名人數難看，台中年輕人對盧市長的政策根本不買單！

張家銨表示，市府面對青年議題沒有明確及任何積極作為，先前將青年議會腰斬，已經頗有爭議，現連青年事務諮詢委員會成立也再三拖延，可見市府面對青年極盡敷衍，毫無作為。

第3屆青年議會總召林楷庭也說，市府無預警廢除青年議會後，現在連承諾的青年事務諮詢委員會也沒有下落，這是對青年的二次傷害。此外，當初市府廢除青年議會時，聲稱報名人數不足、組成不易是廢除的原因之一，但現在青諮會報名截止日期一延再延，不知是否也是類似原因。

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