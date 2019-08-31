護樹承諾隨便簽的？高市校園樹木遭斷頭 黃捷痛批韓國瑜

2019-08-31 21:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市復興國小多達10棵菩提樹，被領有專業證照的廠商修到斷頭!？引發生態團體強烈撻伐，痛批是小學生態教育的最壞示範；高市議員黃捷更質疑曾簽署護樹承諾的高雄市長韓國瑜，對護樹內容一頭霧水？

長期關注都會樹木生態的高雄愛樹人團長莊傑任指出，日前接獲民眾舉報，前鎮區復興國小籃球場旁整排菩提樹被「斷頭」，被截斷樹幹都超過30公分，樹況慘不忍睹。

愛樹人今偕同高雄市護樹護地協會、高雄野鳥學會、南部反空汙聯盟、高市公民監督公僕聯盟等多個團體，到斷頭樹現場表達抗議，痛批修樹修過頭，還誇稱聘請專業廠商處理，根本是專業斷頭！讓人無法接受，也影響孩子戶外活動的遮蔭空間。

生態團體認為斷頭樹情況不斷發生，強烈提醒選前簽署過護樹承諾的高雄市長韓國瑜、應該兌現承諾，而樹木修剪規範應納入研究喬木修剪的學術單位主持，景觀業者與商會相關人等應利益迴避，一旦違規、經予重罰。

時代力量高市議員黃捷質疑，韓市長去年簽署過樹木保護施政承諾書，卻還是一頭霧水，不知道自己簽了什麼？這是市長最大問題，難道樹木保護都不盡份心力。

而斷頭樹問題從1月到現在，她已跟相關單位討論過很多次，樹木保護修剪條例為何還不能修正？過程有何困難？始終給不出回應，保護高雄的樹很難嗎？

黃捷強烈質疑，學校是一種重要的生態教育場域，為什麼不能從校園開始做起，孩子學到的生態教育，難道要從光禿禿的樹開始嗎？

對此，高市教育局說明，學校這回修剪樹木共68棵，包含榕樹、小葉欖仁、菩提樹、大花紫葳、大葉桃花心木、鳳凰木與福木等；校方已依程序報准修剪，且聘請領有專業證照的廠商，依植物屬性做不同的處理。

教育局指出，廠商雖具樹木修剪與監看證照，因過度修剪10棵菩提樹，未依高雄市植栽移植作業規範辦理，將追究相關責任，過度修剪如造成校方損失，後續會與廠商洽談相關賠償責任，目前觀察所有菩提樹都已長出新葉，學校也會持續養護責任。

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