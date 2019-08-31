要完成竹市黃金鐵三角拼圖 鄭宏輝：助小英護台灣

2019-08-31 15:06

［記者洪美秀／新竹報導］民進黨主席卓榮泰今天到黨中央徵召提名的新竹市區域立委參選人鄭宏輝競選辦公室成立大會時表示，竹市是民進黨立委選舉的艱困選區，2016年時立院總召柯建銘參選竹市區域立委，得票率才41%，這是在千驚萬險中當選，但如今市長林智堅在竹市的政績和建設有目共睹，他相信鄭宏輝一定能突破困境，並以堅強的實力，完成竹市黃金鐵三角拼圖。

包括民進黨主席卓榮泰、立院總召柯建銘、市長林智堅、後援會總會長沈國榮率各後援會長，同台為鄭宏輝加油打氣，鄭宏輝表示，2020是一場抉擇民主與專制的選舉，也關係著台灣這個民主社會的未來。過去4年林智堅市長主政下創造的「新竹經驗」，讓新竹市成為全國第一名的幸福城市，未來新竹市更需要有專業立委在國會發聲，為新竹市爭取更多建設。

民進黨主席卓榮泰表示，民進黨在新竹市的立委提名一開始就是鄭宏輝，現在是鄭宏輝，當選也是鄭宏輝，「支持鄭宏輝、選票不浪費」。相信鄭宏輝能夠延續柯總召給人溫度的特質，不管是身邊同事或是地方，都充滿溫暖，進入國會，必能跟總召一樣有好的協商能力，為新竹市民爭取最大的權益。

榮譽主任委員柯建銘表示，從政27年的鄭宏輝，專業、有戰力、穩定且成熟的人格特質是作為一名從政者須具備的能力，過去宏輝從法案助理擔任起，不論是在提案或是質詢稿都相當認真且專業。

擔任主任委員的林智堅則說，輝哥是他的前輩也是尊敬的學長，從他身上學習到許多寶貴的經驗，像當初提出遷移油庫議題時，輝哥直接提出廢油庫的概念，讓整件事能夠順利完成。土生土長的鄭宏輝，除了在台大的就學時期，都在新竹在地深耕服務，從28歲當選議員，至今已服務了20年。「選對人、會做事」懇請大家唯一支持最在地、專業、有經驗的立法委員候選人鄭宏輝。

後援會總會長沈國榮也說，他曾擔任台中縣主委與時任最年輕的民進黨主委鄭宏輝共事過，專業認真是宏輝的特質，相信宏輝能為新竹爭取更多預算。

鄭宏輝強調，2020選舉有3個任務，第一項是助小英護台灣，支持小英捍衛台灣主權，不讓香港事件變成明日台灣。第二項是推動台灣智慧經濟，台商回流，吸引外資。最後一項是推動新竹市成為宜居城市。幸福台灣之所以幸福，是因為我們有自由民主的價值，為下一代的幸福，請大家支持台灣隊鄭宏輝。

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