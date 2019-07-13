竹市立委選舉 民進黨宣布徵召「他」參戰

2019-07-13 11:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹市黨部今舉辦「世代傳承－交棒好人才新竹拚未來」記者會，宣布鄭宏輝經民進黨中執會正式徵召，代表民進黨參選2020年新竹市立法委員。現場由立院總召柯建銘替鄭宏輝披上戰袍，正式交棒好人才，並呼籲支持者「全力以赴，團結勝選」，新竹市長林智堅也到場支持，全力相挺鄭宏輝前進立法院，力拚新竹好未來，現場有眾多市民到場力挺。

柯建銘表示，鄭宏輝在地方與中央的歷練相當豐富，從國會助理，到連任五屆新竹市議員，目前擔任行政院政務顧問，也是新竹市義消總隊長，是交棒的好人才。柯建銘強調「挑戰困難，本身就是一種價值！」在艱困的國際局勢環境下，台灣必須要團結，捍衛得來不易的政治民主化、經濟自由化、社會多元化的現代化國家。守護台灣，他對鄭宏輝有百分之百的信心！

林智堅致詞時指出，過去與鄭宏輝都是柯建銘總召的助理，攜手共同打拚，經歷新竹市大小選戰，兩人早有十足的默契。也要特別感謝鄭宏輝在新竹市議員任內，擔任民進黨新竹市議會黨團總召，幫忙新竹市政府溝通協調，讓各項建設順利推動。林智堅強調，因為鄭宏輝的專業與經驗，共同研擬市政建設規劃，總是能夠提出創新並且可行的方案。包括公園的改造、南寮漁港的建設、老人共餐食堂等等，而推動「兒童城市」，包括兒童醫院、親子館的籌備設置，仲夏藝文季、國際生活節各種活動，都要感謝鄭宏輝的建議與協助推動，讓新竹市成為充滿笑容的幸福城市。

林智堅說，尤其是在爭取「廢除中油油庫」過程，以油罐車取代油庫，就是鄭宏輝提出的方案，未來軟體科技園區發展可期。期待鄭宏輝能夠進入立法院，攜手拼新竹未來！

鄭宏輝特別感謝柯建銘一路以來的鼓勵與支持。他說柯建銘一直對新竹的交通建設大力推動，包括爭取興建北二高茄苳交流道、中山高新竹交流道改善工程以及舊港大橋、溪洲大橋等之外，近年爭取的台68線向西延伸至南寮漁港、公道五路向東延伸案、三姓橋路均已陸續完工。而爭議已久的公道三聯接景觀大道工程也即將動工興建。

鄭宏輝表示，將會延續柯建銘的好建設，推動交通與經濟，督促五楊高架延伸新竹案早日完工，並推動台68線快速道路工程，解決中山高塞車問題，也將爭取另一座連結竹北、跨越頭前溪的大橋，以疏解園區周邊的車流解決塞車夢魘。鄭宏輝強調「無論是在新竹出生、長大，來新竹求學、工作，或者是結婚而來到新竹，都是新竹人」，他將與市長林智堅攜手合作，共同推展新竹市政，爭取預算與建設，打拼新竹好未來，讓新竹人能夠大聲說出「新竹人我驕傲！」

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