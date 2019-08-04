鄭宏輝化身月老 普天宮前邀單身女性當「竹科太太」

2019-08-04 18:55

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市普天宮今天在竹光國民運動中心舉辦熱鬧的七夕聯誼活動，提供給單身男女一個歡樂且免費的夏日聯誼活動，邀請行政院政務顧問、新竹市立法委員參選人鄭宏輝，化身為單身男女的「竹科月老」，也邀請全台灣的單身女性，來新竹做「竹科太太」。

鄭宏輝說，竹科人平時工作十分忙碌，缺乏認識對象的機會與時間，因此與普天宮共同推動七夕單身聯誼活動，希望能促成更多的「竹科太太」、「竹科女婿」，讓竹科人都能有好姻緣。

鄭宏輝表示，新竹普天宮的月老廟，曾經創下7天撮合科技公司間24對佳偶的佳話。許多竹科人都會來普天宮拜月老，是竹科日常之一。去年普天宮推出單身聯誼活動時規劃富有樂趣的活動，今年再次推出七夕聯誼活動，希望能再促成更多佳偶，也陪伴大家享受七夕情人節佳節氣氛。

鄭宏輝表示希望七夕單身聯誼活動，讓單身男女透過各種活動，有機會認識理想對象，更在月老的見證下，使良緣開花結果。

新竹普天宮表示，此次的七夕情人節單身聯誼公益活動報名十分踴躍，一開放線上報名便額滿，此次報名有114位青年男女，分別為男性65人，女性49人。同時也規劃了有趣的活動，如趣味羽球、躲避球、泡泡足球等，希望能讓參與的單身男女透過活動進一步互相認識。

鄭宏輝也在現場幫忙帶動趣味遊戲，使活動氣氛更加熱絡。現場參與的單身男女也表示，藉由活動能與更多人認識，拓展交友機會，期待在七夕情人節前夕，能夠綁上月老所牽的紅線。

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