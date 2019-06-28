竹市立委選舉有看頭！ 「雙鄭」竹中同班藍綠廝殺

2019-06-28 14:55

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市立委選舉提名幾經波折，確定徵召市議員鄭正鈐參選，而民進黨則早已確定提名行政院顧問、前市議員鄭宏輝參選立委，有趣的是，鄭宏輝與鄭正鈐兩人不僅是新竹高中第40屆同班同學，也都擁有高學歷，從政資歷都很久，此次除是同班同學的對決，更是藍綠對拚，且是「雙鄭」廝殺，可說是新竹市選舉史上罕見又有趣的現象。

去年放棄已5連霸的市議員選舉、全心投入準備立委選舉的前市議員鄭宏輝說，當時就認為市議員和立委選舉太接近，而立委選舉的層級是以政策、國事及法案立法為導向，與市議員選舉層面不同，因此他決定全心投入立委選舉，從各層面了解市民所需，更希望從中央爭取經費，投入竹市的建設。

對於將與同班同學的市議員鄭正鈐在立委選舉時對決，鄭宏輝說，他除會全力以赴，也相信這是一場正面的君子之爭，過去他在台大念政治系及政研所，投入野百合運動的靜坐，參與反核，如今從5屆市議員的資歷轉戰中央立法院，他相信這是命運使然，也是種使命感。

同樣已獲國民黨中央徵召參選立委的市議員鄭正鈐也擁有博士學位，更有4屆市議員資歷，是國民黨從年輕就培養的政治人才，4年前雖與民進黨的立院總召柯建銘對決落敗，但經過大選的洗禮，此次再獲徵召，實力不容忽視，他說，將凝聚國民黨的團結力量，展現煥「藍」一新的精神，讓國民黨能拿下竹市立委這一席。

此外，時代力量新竹市黨部也確定提名由工研院工程師高鈺婷參與立委選舉，高鈺婷雖是政治新人，但已勤走基層，並關心婦幼及環保議題，爭取竹科及科技界的認同與支持。

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