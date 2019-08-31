蔡總統介入艱困選區？ 卓榮泰：提名或徵召由黨中央完成

2019-08-31 14:20

［記者洪美秀／新竹報導］民進黨主席卓榮泰今天近午到新竹市區域立委提名人鄭宏輝的競選辦公室成立大會時，對於媒體詢問，有關民進黨在區域立委艱困選區的提名還未完成，且部分區域蔡總統有意見的情形，卓榮泰表示，區域立委的提名或徵召都會在黨中央完成，但總統有一直在幫忙也居中協調，像雲林縣，黨中央已同時掌握地方的情資，也會先後來處理，忠實反映地方的政情，一定會做最後的判斷，但目前還沒有正式的說明。

另對媒體詢問黨中央對於提名人選是採新人制或議員制，甚至有所謂的「卓羅體制」，對此，卓榮泰強調，針對各項政策，民進黨從來不是一言堂的政黨，任何討論在黨內都是很正常，民進黨創黨的習慣是在越小的房間討論會越大聲，但出來的時候就會一致對外，過去如此、現在如此、未來也會如此。

卓榮泰也說，接下來還會走訪區域立委艱困選區的縣市，會聽取地方聲音並忠實反映政情，一定會打贏總統和立委的選舉。

卓榮泰也說，新竹市區域立委的提名屬艱困選區，雖在第一階段就完成徵召提名，但立委提名人鄭宏輝面對的不是一對一的選戰，還有理念相同的小黨及其他參選人來挑戰，因此選情艱困，呼籲市民集中選票、票票不浪費，讓新竹市在市長林智堅帶領下、立院總召柯建銘傳承下、高票拿下新竹市區域立委席次，讓竹市黃金鐵三角拼圖完成。

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