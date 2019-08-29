搶攻年輕選票 韓國瑜與國際網紅獻出賽車處女秀

2019-08-29 11:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕搶攻年輕選票，高雄市長韓國瑜今天與國際知名網紅合體，在大魯閣草衙道鈴鹿賽道樂園駕駛卡丁車，獻出賽車處女秀，希望拉近與年輕人的距離。

高雄市政府為了行銷高雄，請馬來西亞、泰國、日本、韓國、香港等5組國際知名網紅，到高雄拍攝行銷短片，這5人的總追蹤人數高達1億7千萬人次。

韓國瑜今早在活動致詞時說，國際旅客來高雄住宿旅遊人數不斷增加，上半年1-6月表現亮眼，國際觀光客約148萬人次，與去年同期相比成長23%，而日本、港澳、韓國及東南亞旅客一直是來台旅客的大宗，市府一直在思考要如何把到台灣的旅客往南部拉，形成南進南出，把高雄推介給更多的國際旅客，包括出國行銷、推出主題旅遊、辦理行銷活動及國際宣傳等。

韓國瑜隨後與大馬才華型網紅Cody Hong（方志勇），在大魯閣草衙道的鈴鹿賽道樂園，舉辦一場疾速樂高雄國際卡丁車競賽，結果韓國瑜很快上手，一路領先到終點。

Cody Hong表示，自己非常喜歡台灣，最愛的台灣食物是魯肉飯，每次來一定要吃上好幾碗，台灣有「高雄」這個很棒、很浪漫的城市，來高雄觀光旅遊是非常開心的經驗。

高雄市新聞局表示，5組國際網紅分別為馬來西亞YouTuber─Cody，日本的可愛親子檔YouTuber─Yuwa Momo （音譯）（日語：ゆわももチ），韓國近期人氣急速竄升並有「美大Oppa」頭銜的設計師─金忠宰（韓語：김충재），泰國擁有千萬訂閱的高人氣甜心YouTuber─Kaykai Salaider，以及在港台兩地擁有高知名度，目前居住於韓國的香港人氣YouTuber─Mira。

對於賽車處女秀，韓國瑜表示賽車的方向盤特別硬，兩隻手掌握方向盤時要穩定，因為沒有避震系統，震的幅度會比較大一點，但非常容易簡單操作，歡迎海內外遊客一起來體驗。

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