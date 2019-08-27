質詢柯文哲與紅媒關係！北市府複製貼上回覆讓苗博雅氣炸

2019-08-27 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自籌組台灣民眾黨以後，各界對其是否投入總統選戰都十分關注，柯文哲日前也表示一切看蔡英文交出的「國政考卷」是否讓人滿意。台北市議員苗博雅今晚在臉書上分享兩道自己日前向柯市府提出的兩份「反紅媒」主題的書面質詢，沒想到得到的答覆竟然一模一樣，讓苗博雅氣得痛斥：「柯文哲市長最近忙著出考卷給蔡總統...但，面對法律規定一定要回答的議員質詢，柯市長的答案，只能說，零零落落！」

柯文哲昨天（26日）受訪時，稱蔡英文美國方面拿了80分高分，但中國方面卻只有0分，接著自評自己在美國得65分、中國55分，苗博雅對此十分不以為然。苗博雅還分享了自己向市府提出的兩份「反紅媒」主題書面質詢，表示問題很多都只需要回答「是、否」，且全是對柯市長公開發言的疑問及市民所關心的議題，絕無刻意刁難！沒想到兩份題目不同的質詢，柯市長和秘書處的答案竟然完全「複製貼上」，甚至有5題未作答，讓苗博雅大傻眼。

苗博雅無奈表示，「柯市長又忙市政、又忙黨政，一定分身乏術。但要發展副業之前，是否該先顧好本業？」最後更調侃「愛寫考卷」的柯文哲，「面對媒體侃侃而談中國給你打幾分，把總統打零分。卻對代議士的質詢實問虛答，跳題漏答。柯市長的答詢考幾分？就留給人民來評斷。」

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