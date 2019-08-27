打擊賄選！「人間」與「陰間」檢警調跨界合作

2019-08-27 11:35

〔記者王俊忠／台南報導〕因應明年總統與立委大選腳步日近，台南地檢署邀請市府政風、警調等單位首長與台南6大選區的立委參選人到中西區知名的城隍廟共同連署「反賄選宣言」，有10多位立委參選人及代表與會。城隍廟田主委說，人間檢警調單位與城隍廟這未知世界的檢警調單位合作，堪稱是「跨界打擊賄選」。

有與會聞言說，人間與陰間檢警調單位攜手合作打擊買票與賣票，一定能克竟全功。

民進黨南市黨部代表蔡麗青與南市6大選區的立委參選人陳亭妃、林俊憲、賴惠員、蔡淑惠、蔡育輝、童小芸、李武龍、蔡明峰、黃天辰、溫米樂與立委參選人王定宇、林燕祝、郭國文等人助理都出席簽名支持反賄選宣言。

明年正副總統與立委大選將於1月11日投票，各政黨、參選人的選舉造勢活動逐步展開，台南地檢署為強化反賄選觀念、凝聚反賄共識，積極推動各項反賄選宣導活動，日前檢察長林錦村偕主任檢察官吳維仁相繼拜會國、民兩黨南市黨部，今天更邀請各政黨陣營與參選人一起到香火鼎盛、福祐善良的城隍廟前，在城隍威靈公見證下，共同簽署反賄選宣言，宣示絕不賄選、也絕不以暴力方式參選，為下一代建構公義社會及清廉政治，同時向各陣營傳達檢警調積極查辦賄選、杜絕選舉暴力的決心。

台南地檢署檢察長林錦村呼籲各黨派、參選人堅持不賄選、不買票，落實連署宣言，若發現賄選能勇於檢舉、撥打檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4，或透過台南地檢署Line官方帳號檢舉（請搜尋ID：@973dairl）。

南檢邀請民眾踴躍加入台南地檢署臉書粉絲團及Line好友，可觀看反賄選活動訊息及直播影片，參加現場活動還可獲贈好康精美禮品，希望全民一起打擊賄選，共同為營造乾淨選風及守護民主成果而努力。

南市佳里區子龍國小的學生鼓隊受邀到場擊鼓演出並以生動活潑的方式表演反賄選宣導劇，頗受好評。

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