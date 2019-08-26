挺進艱困選區！民進黨發言人李問攻馬祖立委被讚爆

2019-08-26 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨發言人李問今（26）日表示，在中國差點被警察抓走的經驗，讓他毅然決然放棄美國籍，回台當兵。他說，新世代的民進黨不放棄爭取任何一位國民的支持，而馬祖人為了保護台灣的民主自由，長期犧牲奉獻，他也希望能全心為馬祖服務，將投入2020年連江縣立委選舉。

民進黨發言人李問現年30歲，他發文指出，2012年他在美國芝加哥大學念碩士，當時他在中國四川的村落採訪調查，遇上百人訪團，新奇之下跟著訪團拍照，隨後卻遭10多名警察包圍、喝斥，相機也被奪走。後來才知道，那是地方層級共產黨組織部的訪團。

李問寫道：「我沒有做錯任何事。但當時心中很恐懼，也很震撼。」那個當下，他希望台灣能繼續保有自由與資訊透明的環境，同時也深刻感受到，他認識許多優秀的中國人，但在不自由的環境下，再優秀的人民，都無法決定自己的命運，因此能在中華民國國軍服兵役，盡一己之力守護民主自由，是他的驕傲。

李問認為，他想服務馬祖的心，跟當初回台初衷一樣，「希望盡一份心力，為我們的家園做一點事情。」他曾任英文報紙Taipei Times記者、國家安全會議國防幕僚，長期關注國防事務，也為馬祖的戰地風光、島嶼生態資源、閩東傳統文化感動，希望運用媒體和外交實務經驗，與馬祖優秀的年輕世代人才，一起提高馬祖的國際曝光度，強化觀光品牌口碑。

網友們回應，「新世代的台灣青年如您，對於這塊土地的愛與使命感真的很令人感動」、「希望你莫忘初衷」、「加油，很勇敢的決定」、「不平凡的青年，服務鄉里的大志」、「越艱困的選區，越需要深耕」、「李問真戰神」。這篇文章也引來網路紅人「音地大帝」姚介祥關注，留言道「王炳忠有種你也去馬祖選立委啊！不敢去就是假統派，作秀！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法