批楊瓊瓔出席挺韓餐會 洪慈庸：派系成親中勢力集結利器

2019-08-26 18:47

〔記者張軒哲／台中報導〕爭取連任的立委洪慈庸今日在臉書貼文指出，昨天看到顏清標、楊瓊瓔副市長及多位派系代表人物集結挺韓國瑜的這幅景象，尤其還在畫面中看到現任的副市長楊瓊瓔，更有許多疑問。

洪慈庸指出，第一，被顏清標點名選立委的台中市楊瓊瓔副市長，出席到底是代表誰？顏清標都公開替還在當副市長的楊瓊瓔打氣選立委，國民黨在潭雅神后的立委提名，也始終空著等楊瓊瓔確定參選。這次楊瓊瓔的出席，到底是代表台中市民，還是代表準備參選立委的自己？第二，為何楊瓊瓔至今仍打著「好立委」的名義，跑副市長的行程？

新市府上任後，其實市長盧秀燕鮮少來到「潭雅神后」，反而是楊瓊瓔以「副市長」身分，用著「好立委」名義，跑遍各個活動和婚喪喜慶，彷彿都沒聽見外界對他濫用行政資源跑選舉、照顧派系樁腳的質疑。

洪慈庸指出，這種政治文化需要被改變。守護台灣不僅是對外防衛，更要對內防範親中力量的集結，尤其，當他搭乘著派系政治的綿密系統壯大，就更要謹慎面對。必須徹底改變這樣的政治文化，讓本土力量從台中集結出發。

楊瓊瓔團隊指出，洪慈庸應該是選情告急，平時人都看不到，選前每天臆測別人動向，希望她好好為鄉親服務，不要選情告急就臆測別人動向。

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