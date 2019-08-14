退黨看好度不減反增 洪慈庸緊咬楊瓊瓔

2019-08-14 22:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕2020立委選舉，台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區），傳國民黨將推副市長楊瓊瓔應戰，民進黨禮讓時代力量洪慈庸競選連任，洪昨退出時力，以無黨籍身分競選。未來事件交易所今（14）日公布最新市場價格，洪慈庸以$47大幅拉近和楊瓊瓔$55的差距。

時代力量陷入黨內路線爭議，因意見無法統一，立委林昶佐率先在8月1日宣布退黨，8月12日又傳出邱顯智辭黨主席，洪慈庸也在昨日宣布退黨，時代力量如今僅剩2席立委，陷入危機。

洪慈庸表示，她覺得時代力量沒正視路線分歧的問題，黨內這段時間一直在內耗，因為沒有辦法快速的往前走，是她選擇離開比較重要的原因，自己會以無黨籍身分，持續爭取地方支持，也盼透過跨黨合作，讓本土派候選人能順利當選，讓台中成為抗中、保台最重要的一個基地。

未來事件交易所表示，洪慈庸退黨消息一出，臉書湧入大批支持者留言，截取今日中午最新預測市場價格，洪慈庸以$47大幅拉近和楊瓊瓔的差距，顯見退黨一事有效衝高洪慈庸的聲量，市場預測以無黨身分更能有所發揮，因此價格大漲，整體走勢需看後續洪慈庸所提政見，後勢仍待觀察。

對此，洪慈庸辦公室回應表示，黨派並不是選民最優先的考量，現在選民其實非常重視理念與政見，洪慈庸委員將帶著這3年多來為地方爭取的建設成果，持續勤走基層爭取支持，並繼續在立法院努力爭取對市民有用的法案。

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