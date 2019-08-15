楊瓊瓔參選與否受關注 洪慈庸轟「吃碗內，看碗外」

2019-08-15 11:51

〔記者歐素美／台中報導〕今天是中元節！地方普度是立委參選人宣傳的好時機，立委洪慈庸除了瓶水、面紙，最近推出「守護未來、守護台灣」涼扇（諧音「良善」），在普度場合熱情發放，人手一支；對手台中市副市長楊瓊瓔，因尚未宣布參選，雖勤跑基層，卻無法發放選舉文宣，被洪批「吃碗內，看碗外」。

2020選舉倒數5個月，台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）立委選舉備受矚目，日前剛退出時代力量的現任立委洪慈庸尋求連任，本屆意外落馬的台中市副市長楊瓊瓔也有意捲土重來。

洪慈庸最近利用立法院休會勤跑基層，在普度場合常可見她將涼扇遞到選民手中，自拍合照來者不拒，互動熱絡相當活躍，希望人手一把「涼扇」、派系政治「退散」！

洪慈庸表示，自己身為區域立委，堅持從基層做起、靠勤奮打拚，走入日常生活爭取支持。有別於傳統跑紅白帖、辦米粉場，她選擇在各區舉辦「客廳會」，每週7~10場，直接造訪在地居民家裡，用遍地開花的方式，勤走地方爭取支持認同，展現親和力同時也希望讓鄉親看見年輕人的毅力。

外傳有意參選的對手台中市副市長楊瓊瓔，擁有龐大行政資源，同樣勤跑基層，不過，因尚未宣布參選，競選文宣品厥如。

洪慈庸表示，帶職參選現職以外的公職，本就不應該，楊瓊瓔副市長至今FB臉書仍以「好立委」自居PO文，若真要選就應盡快辭職，若「吃碗內，看碗外」怎麼對得起全體台中市民。

對於參選與否，楊瓊瓔對外一再表示「思考中」，據了解，她為參選，已勸退該選區原本有意參選立委的議員吳顯森，但市長盧秀燕一再慰留，外傳其將於9月辭去副市長職務，投入選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法