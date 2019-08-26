以牙還牙！顏清標公開反郭 陳柏惟：兒要出來選總統嗎？

2019-08-26 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中市第二選區立委參選人顏寬恒之父顏清標，近日公開力挺韓國瑜，並批郭台銘「有錢是他家的事」。同選區對手陳柏惟對此表示，自己反韓被顏寬恒問「幹嘛不選總統」，依照此邏輯，現在顏清標反郭，難道「顏寬恒也要出來選總統了嗎？」

陳柏惟在臉書指出，身為立法委員參選人，把能夠領導國家穩定前進的總統參選人推薦給民眾，能夠提供平常忙碌求溫飽的選民便捷快速且正確的訊息，立委參選人們在推薦、反對某總統參選人的同時，也在傳達自己的政治立場，也代表自己想要怎麼樣的未來。

陳柏惟認為，在總統競選過程中，擔任要職的人原則上均為「能夠有貢獻的人」，以及「以後要提拔的人」，顏寬恒成為韓國瑜中部競辦的副執行長，往後可能會被韓國瑜提拔，但韓國瑜不過就是要利用顏家的地方派系角色，目前已知韓「沒有好好照顧高雄人」。

陳柏惟強調，以選票來說，「支持顏寬恒等於支持韓國瑜」這句話，代表的到底是拿到比較多的票，還是票數變少？盼顏寬恒思索到底是地方民眾的利益重要還是韓國瑜的大位重要，且先前自己反韓卻被譏「幹嘛不選總統」，陳柏惟當時回答自己年紀不到總統候選人的年紀，但現在顏清標公開反對郭台銘，難道有滿40歲的顏寬恒「也要出來選總統了嗎？」

陳柏惟臉書全文

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