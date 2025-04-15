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    中國「北京四通橋」再現！四川成都天橋高掛反共反習布條

    中國北京四通橋勇士彭立發迄今生死不明。（擷取自時代雜誌官網）

    中國北京四通橋勇士彭立發迄今生死不明。（擷取自時代雜誌官網）

    2025/04/15 12:52

    〔編譯盧永山／綜合報導〕2022年10月13日中國公民彭載舟（本名彭立發）在北京四通橋懸掛反共反習近平布條，事件轟動一時，引發的反共效應持續發酵，至今仍有人效仿。4月15日社群平台X上傳出四川成都一處天橋上高掛3面反共反習布條，其中1面寫著「人民不需要一個權力不受制約的政黨」。

    X平台從4月15日起開始瘋傳一張照片，顯示四川成都夜間的一個天橋上垂掛3條白底紅字的大布條，在路燈照射下，布條上的文字清晰可見。上面分別寫著：「沒有政治體制改革就沒有民族復興」、「人民不需要一個權力不受制約的政黨」、「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」。

    網傳消息說，事發於成都市茶店子客運站外的天橋，掛布條的人說：「這個標語我已經準備一年了，希望幫忙傳播一下。」對此，不少網友留言說，「在監視器密度最高的國家，真勇者也」、「每句都是千真萬確，中國人民醒來了」。

    還有網友留言說，「至今為止，同樣都是橋上掛標語，或語無犀利，或場無地利，無人能出彭立發之右」，認為彭立發2年多前懸掛的布條，才是真正撼動中共政權的驚天之舉。

    2020年至2022年3年疫情期間，中國領導人習近平主導的嚴厲防疫清零政策，給中國人造成災難。2022年10月13日，也就是中共第20屆黨代會揭幕的3天前， 彭立發在北京中關村四通橋上懸掛2面反共反習的布條，一條寫著「不要核酸要吃飯！不要封鎖要自由！不要謊言要尊嚴！不要文革要改革！不要領袖要選票！不做奴才做公民！」另外一條寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，彭立發還在網路上的宣傳材料中呼籲全國軍人和警察起事。

    儘管北京當局全網封殺消息，但彭載舟事件的相關信息迅速在海內外擴散，史稱「北京四通橋事件」。彭載舟付出的代價是被抓捕，目前生死不明，包括總部位於紐約的「人權觀察」（Human Rights Watch）等國際人權組織，都呼籲北京當局放人，前美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）曾提名彭立發角逐諾貝爾和平獎。

    2024年7月湖南新化縣城區一處天橋上懸掛2面反習布條，一條寫著「不要特權要平等，不要風控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」；另一條寫著「罷工罷課罷免獨裁國賊習近平，反對腦控」，顯然是仿效彭立發的行動。

    中國四川省成都一處天橋上懸掛3面反共反習布條，其中1面寫著「人民不需要一個權力不受制約的政黨」。（擷取自X平台）

    中國四川省成都一處天橋上懸掛3面反共反習布條，其中1面寫著「人民不需要一個權力不受制約的政黨」。（擷取自X平台）

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