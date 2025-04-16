國防部清查志願役、義務役 已知62人領有中國居住證

民進黨立委羅美玲（左）關切國軍領有中國身分證清查情況，國防部長顧立雄（右）指出，截至3月20日清查結果，志願役只有2名、義務役（含一年期及4個月）60名領有中國居住證，沒有定居證、護照和身分證情況。（圖取自國會頻道）

2025/04/16 12:35

〔記者方瑋立／台北報導〕針對國防部全面清查軍人領有中國身分證情況，民進黨立委羅美玲今（16）日質詢時關切相關數據，國防部長顧立雄表示，截至今（2025）年3月20日，查有志願役、一年期義務役、4個月軍事訓練役，合計有62人，其中大多屬於居住證，無定居證、身分證或護照情況。

立法院外交及國防委員會今審查本院委員沈伯洋等17人擬具「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」案，僅進行詢答部分，條文擇日排審。

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羅美玲關切3月傳出海軍168艦隊志願役楊姓士兵反映其中配母親逕自為他申領中國身分證，詢問國防部目前全面清查情形？

顧立雄表示，截至3月20日，包含志願役、加上一年期義務役、加上4個月軍事訓練役，合計有62人領有中國居住證，沒有定居證、身分證或護照情況。

至於服役單位是否有作調整？顧立雄強調，（領有中國居住證者）服役期間原則上不能分發到情報收集、資訊通信、航空飛行、艦艇、研發類單位，也不擔任新式武器操作手、主官隨員或戰情中心、參謀業務等機敏職務。

顧立雄補充，其中志願役部分其實只有2名，義務役和軍事訓練役則因「兩岸條例」規定，無論如何具有中華民國國籍仍須服義務兵役。另針對從軍不得具雙重國籍切結措施，顧立雄說，2月以來已經開始實施，目前已全面清查。

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