中選會告發41件罷免案 藍綠死亡連署、涉偽造數量一次看

中選會副主委陳朝建。（資料照）

2025/04/16 07:15

〔記者李文馨／台北報導〕全國幽靈連署不斷，中選會已向最高檢察署告發41件涉嫌偽造或往生者連署。本報整理地方選委會於第一階段罷免查對提議狀況（不含補件），並篩選出「提議前死亡」、「有偽造情事」的罷免案，41件中，有25件為泛綠營立委、議員罷免案，15件為泛藍營立委罷免案，1件則是停職中的新竹市長高虹安罷免案。

針對罷免案告發標準，中選會副主委陳朝建受訪表示，選務機關經各地縣市政府戶政事務所與各地選委會查對後的結果，知道有犯罪嫌疑，如有1件以上是提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事，就會依法循例進行職務告發，轉由司法檢調機關依法偵辦。

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據統計，35件泛藍立委罷免案中，包含王鴻薇、葉元之、林沛祥、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、陳超明、邱鎮軍、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、馬文君、游顥、丁學忠、傅崐萁等15案，每案皆有1件以上死亡連署或疑涉偽造情事，不過死亡連署皆在3件以內，僅有林沛祥罷免案疑涉偽造情事高達116件。

其餘包括李彥秀、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、羅廷瑋、黃建賓、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯罷免案皆為「雙0」，完全沒有死亡或涉偽造連署。

至於藍營遞交的17件民進黨立委罷免案，全數皆有死亡連署，包含吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡奇昌、何欣純、林俊憲、王定宇、陳冠廷、王美惠、黃捷、許智傑、陳俊宇、伍麗華、陳瑩等17案，其中有8案死亡連署破百件，其餘也至少有30至90件不等。

此外，8名泛綠議員罷免案，每案至少有1件以上死亡連署或偽造情事者，包含南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴；苗栗縣議員徐筱菁、曾玟學、陳春暖；新北市陳乃瑜；基隆市議員鄭文婷、張之豪，其中陳乃瑜、鄭文婷死亡連署分別有86人、47人，張之豪涉偽造情事則有32人。另外，停職中的新竹市長高虹安罷免案也有13件疑涉偽造情事。

陳朝建也強調，中選會所告發的41件罷免案，是依法循例辦理的選務事項，且過去以來皆採「未指名」告發方式處理；換言之，中選會並未具體指名「某人」為被告，而是檢附犯罪嫌疑資料後移送檢調偵辦。

對於如何判定偽造連署，陳朝建說明，依「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」等規定，各地選委會查對提議人名冊時，如果發現有同一個筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造的狀況，得寄送查詢單給當事人，查詢是否為本人簽名或蓋章。各地選委會應本於職權，綜合其他事實認定提議人名冊是否有偽造狀況，不得僅因當事人未回覆或未在期限內回覆查詢單，就作為提議人名冊刪除事由。

至於死亡連署認定標準為何，中選會則說，符合資格要件的提議人在罷免案提出日後死亡，提議仍有效；如果提議人在罷免案提出日前已死亡，應刪除。

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