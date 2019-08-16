總統選舉賭盤率先開出 竟然是賭「他」會不會選到底

2019-08-16 23:57

〔記者許國楨／台中報導〕選舉賭盤時有所聞，但這樣的賭法應是史上首見。

儘管距明年總統大選還有一段時間，但坊間已有組頭開始經營選舉賭盤，從先前開出藍綠陣營總統擬參選人的賭盤後，最近更順勢搭上時事，針對「郭董」是否參選的話題開盤，以每注一萬元做標的接受下注，據了解，目前賭客中認為郭董會參選與不會參選的下注狀況，約呈現五五波態勢，似乎也反映出郭董參選與否的不明態度。

一名組頭指出，傳統選舉賭盤都是依附在六合彩簽注站，電話下注，還有人自行印製模仿選票的簽單供賭客簽注，但這種簽注模式有地域性，規模並不大，近年來網路便利，各種運動賽事網路簽注風氣越來越盛，甚至選舉賭盤都可以網路下注。

但因離選舉越近，被查緝的風險也越高，因此即便距明年總統大選還有一段時間，坊間已有組頭開始經營總統選舉賭盤，一開始標的包括韓國瑜、蔡英文、朱立倫、賴清德、柯文哲，接著針對藍綠陣營推出的擬參選人開出，但截至目前，多為娛樂大於賭博實質意義的小賭盤居多。

而最近有組頭也順勢搭上時事，針對台灣首富「郭董」郭台銘是否參選話題，率先開出參選與否的賭盤，以每注一萬元做標的，賭客下注1萬元，組頭抽取5％水錢（佣金），贏的話實拿9500元，輸的話則認賠1萬。

據了解，截至今天為止，賭客中認為郭董會參選與不會參選的下注狀況，約呈現五五波態勢，似乎也反映出郭董參選與否的不明態度。

但此賭盤也有但書，非以郭董口頭宣布參選為主，而是以最後投票時，郭董名字必須印在選票上成為候選人，輸贏才算數；警方則指出，根據以往經驗，的確有人會藉由選舉賭盤操控選舉，影響選情，此次總統選戰至今，確已聽聞有組頭開出賭盤，將密切監控查緝。

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