自家人接連爆韓國瑜醜聞 他質疑藍營有「換韓黑計畫」

2019-08-16 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄縣長楊秋興今（16）日下午明講說，潘恒旭就是未爆彈，言下之意是韓國瑜政治獻金支出項目中，有2000萬元給潘恒旭當時任職的「旭創意有限公司」，遭潘恒旭否認；立委王定宇質疑，韓國瑜醜聞被自家人接連爆出，國民黨內部是否有「換韓黑計畫」。

高雄市長韓國瑜問題接二連三爆出，楊秋興12日在臉書爆料指「韓國瑜還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable（檯面下）的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清楚，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢？」

楊秋興今點名「潘恒旭就是未爆彈，潘的2千萬就是未爆彈，選舉經費已經送到監察院，這些你沒辦法更改，民進黨都可以掌控」，楊所指的是韓國瑜政治獻金支出項目中，有2000萬元給潘恒旭當時任職的「旭創意有限公司」；潘恒旭回應「絕對沒有問題」，且稱經費是用於之前選舉的藝人通告卡司費用，以及媒體專案花費、電視廣告製作、拍攝 、託播等。

立委王定宇對此在臉書表示，潘恒旭疑似涉及洗錢，而這就是國民黨現任半年的高雄市長韓國瑜，在目前6個月的任期內爆出的其中一項疑雲，「一棒接一棒爆料的都是國民黨自己人」，且楊秋興退黨後還與馬英九通過電話，王質疑，「國民黨幕後有人在推動換韓黑計畫嗎？」

王定宇臉書全文

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