打麻將照片曝光挨批說謊 韓國瑜陣營：麻將有兩種

2019-08-14 13:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員林智鴻今天透過臉書表示，有民眾向他爆料，曾說市長任內沒打過麻將的高雄市長韓國瑜，過年期間曾打麻將；韓國瑜競選總部執行長林國正表示，台灣人正常不會把跟家人親友之間純屬娛樂的行為當賭博，但議員卻意指這場「家庭同樂活動」為賭博行為，根本就是大驚小怪的烏龍爆料，不必看到黑影就開槍。

林國正說，林智鴻議員也提到，過年期間親友之間打衛生麻將是社會常有的事，代表有一點基本常識和正常邏輯的人，都應該很清楚這兩者（家庭娛樂跟賭博）的不同。

林國正說，有別於與外人涉及賭博、金錢往來的「麻將」，還有另一種是在逢年過節時，和家人親友團聚單純聯誼玩樂的麻將，相信林議員瞭解這兩種麻將之間的差異，麻煩林議員代為向爆料民眾解釋。

同時，也請林議員可以多關心，韓市長在市政上的努力，對於鳳山的施政，打造高雄新東區門戶，請林議員跟我們一起努力，讓高雄更好。

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