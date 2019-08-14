私德頻被爆料選情紛擾 韓國瑜今晚北上見吳敦義

2019-08-14 13:02

〔記者施曉光／台北報導〕就在國民黨提名的總統參選人、高雄市長韓國瑜頻遭黨內與黨外爆料私德問題，以及民調出現止步不前的局面之際，韓國瑜今晚將北上與吳敦義會面，國民黨副主席兼秘書長曾永權將作陪。

據悉，吳、韓今晚將在某餐廳餐敘，雙方除了可能討論未來競選總部與黨中央的選戰配合事宜，吳敦義可能就近期輿情與重大議題交換意見。

黨內人士表示，此時吳、韓見面十分合理，兩人總該談談未來組織選戰要如何打，韓國瑜應會當面向吳敦義提出需求，吳敦義也要讓韓國瑜了解黨中央究竟可以幫忙到什麼程度。

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