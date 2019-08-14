他以「溫良恭儉讓」大酸韓國瑜 預告「換柱」事件可能重演

2019-08-14 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日被爆「最爽市長」，上班時間最晚13點10分才出門，對此，名嘴黃創夏除酸他「沒有固定上班時間」，還常常要去跑選舉，更指出距離大選登記日還有101天，民調已經跌破3成，「換柱」事件可能重演。

黃創夏臉書連發多篇貼文，他先酸韓國瑜，行政首長是「責任制」，別人是「沒有固定下班時間」，只怕時間不夠用；韓國瑜則是「沒有固定上班時間」，而且還常常要去跑選舉。

另外，黃創夏再以《論語》裡的「溫良恭儉讓」來形容韓國瑜，不過，他的意思為「『溫』酒一壺、莫負『良』宵、美女『恭』侍、『儉』腹高談，困頓多年、再也不『讓』」，更為大家解釋，儉腹高談的意思為腹中空空，比喻知識匱乏，卻喜歡高談闊論。

最後，黃創夏指出，今（14）日距離11月22日大選登記日，還有101天，韓國瑜民調已經跌破3成，他表示「倒數計時中，搬好板凳看：今年換不換？」更揚言，韓國瑜應該不會「粉身碎骨」；至於「身敗名裂」未可知？黃創夏指稱當年洪秀柱2015年7月時獲46.203%的支持度，90天後遭換柱，當時下滑到「17％」；今年7月韓國瑜獲44.805%支持度，韓國瑜目前剩多少？90天後能挺住嗎

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