黨產會：救總是受國民黨指揮對敵鬥爭的組織

2019-08-13 10:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日表示，前身為「中國大陸災胞救濟總會」的中華救助總會，並非一般救濟組織，而是受國民黨指揮，展開對敵鬥爭的組織。救總歷年接受政府補助逾51億元，也從娛樂影劇附勸累計收入高達15億元。

針對中華救助總會是否為國民黨附隨組織，且非以相當對價脫離國民黨實質掌控，黨產會今日舉行聽證程序，邀請當事人救總理事長張正中、國民黨代表出席說明。

黨產會查出，國民黨總裁蔣介石在1950年指示成立救總，救總非救濟組織，而是國民黨底下心戰宣傳組織，不僅負責接濟流亡黨員及難民，更負責對中國空投氣球、心戰喊話。

「救總常務理監事是國民黨派的！」黨產會委員受訪指出，早年救總人事受國民黨掌握，救總員工清一色是黨員，年資可與黨職年資合併計算，更可併入公職年資，「黨職併公職」救總也有份。

黨產會也在黨史資料發現，「自由中國」雜誌創辦人雷震曾擔任救總監事一職，因批判時政被開除黨籍後，救總後來提名他續任監事，國民黨中央便以「黨籍註銷」原因不予同意。

在財務方面，黨產會表示，救總早年針對韓戰反共義士、西藏抗暴、中國大陸災胞發動幾次大型勸募，皆為國民黨做成決議後，由政府配合發動勸募。

黨產會調查發現，如同婦聯會、軍友社強徵國家勞軍捐一樣，救總自1953年至1980年代，從國家影據附勸等收入，累計進帳15億元，早年人事、業務經費由公家經費支應，歷年接受政府專案補助逾51億元。

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