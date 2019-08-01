黨產會：救總由蔣中正指示成立 曾接受政府補助51億

2019-08-01 22:01

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會13日將舉行有關中華救助總會是否為國民黨附隨組織的聽證會，黨產會今天公布救總的調查報告指出，救總的成立，是當年掌握國民黨最高權力的蔣中正總裁，在一場黨內會議中指示若干黨務高階官員成立。而負責成立救總的黨務高階官員如谷正綱、方治等，在成立之後，也長年擔任救總領導職務，成為救總運作的靈魂人物。

有關救總的經費來源，黨產會表示，在早期國家補助尚不充裕時，救總使用了美援物資及經費，救總於44年至51年間除取得國際物資外，另取得約5千萬元的美援國際協款，其主要經費來源是大型勸募活動、娛樂場所隨票附勸大陸救濟金、國家編列預算補助等。

其中在政府補助部分，黨產會查出救總自39年成立至106年止，政府補助救總逾51億元，50年代初期政府每年補助500萬元，之後隨著台灣經濟發展，政府收入增加，補助救總的金額也逐年遞增，至60年代政府每年補助救總5千萬以上至億元的救濟經費。

到了70年代，政府每年補助救總約3億元之救濟經費，80年因對中國政策改變，開始逐年降低對救總的補助金額，不過，每年補助金額仍有1億元以上，至91年開始，政府不再編列一般補助予救總，僅餘專案補助。

黨產會表示，依據救總106年財務報表暨會計師查核報告，救總資產總計為13億7926萬9543元。救總之理事長、常務理監事，多由國民黨中央委員（中央常務委員會為黨的中央決策機構）及黨中央幹部擔任，人事重疊比例甚高。救總之一般理監事亦必須為黨中央同意之人選，若選出非黨中央同意之人選擔任，則會受到黨的糾正。

黨產會調查報告顯示，救總員工如嗣後轉任公職，其救總年資得與任公職年資併計，退休後福利也比照國民黨的標準發給。

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