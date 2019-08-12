黨產會：國民黨指示救濟中國飢民宣傳工作由「救總」出面

2019-08-12 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對「中華救助總會」是否為國民黨附隨組織，行政院黨產會明日將召開聽證會。據調查，國民黨為避免外界對「拯救大陸災胞」有心戰宣傳印象，黨副總裁陳誠曾於中常會指示，救濟中國飢民宣傳工作，應由救總、亞盟出面為宜。

黨產會表示，對於原名為「中國大陸災胞救濟總會」的中華救助總會，是否為國民黨的附隨組織，8月13日聽證會將聚焦2大爭點：「救總是否為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營的組織」、「是否非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制」。

黨產會調查，救總是當年掌握國民黨最高權力的總裁蔣中正，在一場黨內會議中指示谷正綱等黨務高階官員所成立。

在救總成立3年後，蔣中正曾於1953年要求救總必須將3年來開支、工作及存款動用計劃向黨中央報告，之後救總理事長谷正綱也向國民黨中央提出簡報。

此外，黨產會在國史館彙編的「石叟叢書」史料發現，1961年2月1日所召開的國民黨第八屆中常會第274次會議，副總裁陳誠對「拯救大陸飢餓同胞宣傳工作綱要案」指示，為避免外界對「拯救大陸災胞」有心戰宣傳印象，該宣傳工作不宜由官方機關出面，以人民團體如亞盟、救總等出面為妥。

在財務方面，黨產會統計，救總自1950年成立至2017年為止，政府補助救總逾51億元。50年代初期每年補助500萬元，之後隨著台灣經濟發展，政府補助救總金額逐年提高，在60年代救總每年可從政府拿到5千萬元至上億元的救濟經費。

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