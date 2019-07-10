獨家》流亡失業黨員交救總處理 黨產會鎖定查KMT附隨組織

2019-07-10 09:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查「中華救助總會」是否為國民黨之附隨組織，在「極機密」黨史資料查出，國民黨為解決來台忠貞失業黨員救濟問題，推「反共鐵人」谷正綱等5人組織小組，並指示大陸災胞救濟總會及行政院、台灣省政府負責同志研擬具體救助辦法，上提國民黨中改會核議。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會已正式立案調查，前身為大陸災胞救濟總會的「中華救助總會」是否為國民黨之附隨組織，當年為黨執行何種任務類型，待調查報告出爐後，將正式舉行聽證會。

據黨產會調查，1952年4月9日，為解決隨國民黨撤退來台的失業黨員生計問題，中國國民黨中央改造委員會開會通過，由救總參與擬定的「大陸來台失業黨員救濟問題處理辦法」。

辦法規定，原任軍官、軍佐或軍隊中政工的國民黨失業黨員，先行登記造冊送國防部安置，待「解決港澳難胞嚴重問題中征集志願從軍計畫」決定後，配合辦理。

至於散居各地失業國民黨員，由當地黨部提出政治綜合小組通過所在地「從政同志」，「設法安插」或介紹給黨員經營的事業。

黨產會委員表示，1952年國民黨為解決流亡到香港、澳門的中國難民，責付中改會委員、救總理事長谷正綱研擬「解決港澳難胞問題處理意見」，提交前行政院長陳誠研議。

「救總建議將年輕難民組游擊隊，送入中國大陸打游擊戰！」委員指出，該處理意見提及將18歲至35歲青壯年編制一支3千至5千人游擊隊，有生產力者編成一支5千人生產部隊，要做為游擊隊的後勤組織，所需經費最多1700萬餘元由政府統籌撥給。

「解決港澳難胞問題處理意見」也明文建議，「難胞入境限制，原則不予修改」，惟調景嶺難民營中無飯票之難民申請入境者，應准比照行政院前頒便利香港調景嶺難胞申請入境規定辦理，但仍須縝密調查嚴加考核，以杜匪諜混入。

委員強調，當年從中國逃難至香港難民多聚集在香港調景嶺，國民黨政府在救濟名義下，安排大量特務、同鄉會、同學會等組織，在難民營發展勢力、清除異已及共匪，難民若在台灣無有權勢的國民黨高層幫忙，都難以入境台灣。

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