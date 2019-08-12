最有效直接 王金平：嘗試與郭、柯直接會

2019-08-12 12:06

〔記者林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲展開行動，邀請鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平會面，已聯繫郭陣營，不排除三方幕僚本週先會面溝通，王金平今受訪時表示，還沒有接到柯的邀約，如果直接會面，這樣最有效、最直接，他會嘗試這麼做，而且只要有必要，會再跟郭台銘會面。

王金平今早在立法院受訪，對於傳出今天下午3時要跟柯文哲會面，王金平笑著說，如果是真的話，下午3點鐘請媒體駕臨他的辦公室，「我3點鐘會在這裡開會」，媒體追問，柯是否要到立院？王則笑著否認，強調柯不可能來這裡，沒有這回事。

對於郭陣營坦言有接到柯陣營電話，幕僚本週會進行會談，對於是否有接到柯陣營邀約，王金平說，到現在為止還沒有。而最近是否有可能跟郭台銘再見面？王金平未否認，強調「只要有必要」。

媒體追問，為什麼不直接跟郭台銘、柯文哲會面就好了？王金平則說：「你的建議很好啊」，這個最有效、最直接，消息都不會外漏，「我來嘗試這麼做好不好？」

對於3人會面要討論的議題？王金平表示，都還沒有談到說3個人要見面的事，所以現在講這個都是言之過早。

媒體也詢問，柯文哲認為自己最有勝算？王金平說，柯有信心最好，要跟3個人比，要先跟民進黨、國民黨比，是否還有其他組合誰也不知道，但有信心最重要。

此外，對於國民黨中評委、湧蓮寺主委陳宏昌批高雄市長韓國瑜，王金平說，他沒有在現場，不曉得講得內容怎麼樣、目的是什麼，所以無從評論。

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