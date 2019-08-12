酸韓國瑜吃喝玩樂抱女人 姚江臨怒要國民黨今開除陳宏昌

2019-08-12 08:54

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中評委、前立委陳宏昌昨質疑國民黨「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」批評高雄市長韓國瑜，國民黨中央責成新北市黨部了解實際情況，但國民黨中常委姚江臨認為，黨中央姿態太軟，要求今天即刻開除陳宏昌黨籍。

姚江臨表示，事發過後，他昨晚已經打電話給國民黨副主席兼秘書長曾永權等黨內高層，表達對陳宏昌行為的不滿，也認為黨中央對外的表態太軟，應該要表現出嚴正態度，在今天就用黨紀開除陳宏昌，否則會有更多人仿效陳宏昌的作為，不利於國民黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法