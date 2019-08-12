是否會力勸郭台銘參戰2020？ 柯P：可以談談看

2019-08-12 11:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長、民眾黨主席柯文哲昨到台南參訪，對鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平拋出「三人會」邀約，獲郭陣營善意回應，稱「不排除跟各界探討」。對此，柯文哲今天受訪表示，他不曉得目前安排的進度，這交給幕僚處理，但坐下來談一談也好，乾脆有關係的人直接下坐下來交換意見。

至於是否公開，避免外界認為密室協商，以及希望談的內容跟方向，柯皆說「沒有意見」、「沒有預設立場」，就是談談看，台灣長期走向大家有什麼想法，憂心歸憂心，煩惱完以後總是要想下一步，他並笑說「我們三個還真的沒有同時見過面。」

當被問及是否會力勸郭台銘參戰2020，柯僅再次說「可以談談看」，但不要說什麼力勸啦，就是大家可以交換意見，對這局面要怎麼解決。

媒體追問，所以郭台銘、高雄市長韓國瑜、蔡英文總統三人，郭台銘才是你心目中最好人選？柯坦言，老實講，如果以選舉策略考量，柯文哲選勝率最高啦，但我從來沒有這麼想，我都是想怎麼做台灣會最好。

聽到前立委盧嘉辰對他喊話希望坦誠相見，柯狐疑數度反問「那是誰？」最後也只回以，其實每個人都把柯文哲想的算計很多，晚上看call in節目都很有趣，其實事實的真相，我是完全沒有招式。

此外，韓國瑜昨表示，他相信王金平、郭台銘會留在國民黨內，柯今天對此回應，「他們也沒有說他們要退出啊」、「要不要退出跟要不要選是兩回事」，反正談一談再講，他沒有預設立場。

媒體又問，所以是認為郭、王會「被動」退出國民黨？柯冷笑說，「被動？現在太多那種被動參選、被動什麼啦，實在是。」

至於組黨後，希望形成第三勢力，研判是影響綠營比較多，還是影響藍營比較多？柯文哲直言「沒有人知道」，這也是藍綠總統候選人要解決的問題，不是算計怎麼選勝率比較高，而是你來做台灣會好一點，就是兩個原則，台灣整體利益、人民最大福祉。

柯文哲表示，他發現不管是國民黨還是民進黨，都是在算說怎麼做、怎麼操作，總統大選的獲勝率會比較高，但問題是「你們選贏了，對台灣有好處嗎」，這才是問題，應該是要說你們繼續執政對台灣更好，講得出來這才是重點，每天都在想說怎麼做選舉才會贏，「但如果你們選贏了我們過苦日子，那有什麼屁用啊！」

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