罷韓團體串聯 遞件申請2場10萬人大遊行

2019-08-12 11:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕罷韓團體將於11月16日、12月21日大串聯，舉辦2場10萬人大遊行活動，今天上午9點40分，WeCare高雄發起人尹立、基進黨李雨蓁、民進黨議員簡煥宗正式向高雄市警局遞件申請，由保安科受理再審核3天內會通知申請人，尹立表示「憲法」有保障人民集會遊行的權利，若韓市長動用行政資源否決遊行將會違憲，罷韓團體絶不放棄。

尹立、簡煥宗、李雨蓁3人由曾任法官的民權律師孫少輔陪同，今天上午9點30分左右抵達高市警局外，媒體蜂擁而至採訪，尹立表示，韓國瑜的開的政見支票幾乎全跳票，還違背競選承諾，老往外跑拼選舉，十足「政治100分」，自己還高喊不支持政治遊行，但憲法賦予人民有集會結社，以及遊行表達意見的自由。

尹立強調，上次公民割草申請場地被拒，之前有些罷韓的店家受霸凌，甚至有公民團體也憂心遭韓粉霸凌與威脅，在韓國瑜主政的高雄市府，竟發生這樣的事情，記憶裡只有在白色恐怖的年代才看得見，請韓市長不要說一套、做一套，尊重人民集會遊行和言論自由。

議員簡煥宗表示，市議會第二會期將於9月底開始，不知道韓市長會不會全程參加，高雄市民面對一位周休二日的市長，自己的高雄自己救，如果這2場大遊行不被通過，將質詢韓市長什麼理由？若獲通過，也會在議事廳給他肯定。

罷韓大遊行申請書由市警局保安科受理，警局強調會依法行政，不會預設任何立場，只要集會方式、人數、日期等條件符合規定，警方都會准許，不過，尹立等人擔心市府工務部門會想盡辦法和理由駁回，罷韓團體表示若遭退回，會持續送件申請。

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