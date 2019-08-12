國民黨中評委酸韓 整天吃喝玩樂抱女人

2019-08-12

陳宏昌：國民黨提名的參選人 讓人不知道怎麼教小孩

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統昨天到新北市蘆洲湧蓮寺參拜，湧蓮寺主委、前立委陳宏昌在致詞時表示，國民黨目前提名的參選人很令人擔心，讓他「不知道怎麼教小孩」，為了中華民國的政權，百姓要睜亮眼睛，台灣絕對不能成為香港第二，祝福蔡英文高票當選。

目前身兼國民黨中評委的陳宏昌說，他三十多歲的兒子最近問他：「你是國民黨員，為什麼不反映？怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統。」狠酸國民黨提名的高雄市長韓國瑜。

陳宏昌說，他講的是事實，也很煩惱、很擔心，所以希望台灣為了中華民國政權，百姓要睜亮眼睛，台灣絕對不能變成香港第二，更稱讚蔡英文是愛護台灣、愛護主權、愛護百姓又勤政愛民的總統。

接著致詞的蔡英文則說，她擔任陸委會主委時，陳主委當時是立委，兩人雖然不同黨派，但陳主委很愛護台灣、在意台灣主體意識，她做的保護台灣，是不分黨派愛台灣、讓台灣站得穩。

會後媒體追問陪同小英參拜的陳宏昌，未來總統大選會支持誰？陳宏昌不願多談，僅說「剛剛都講得很清楚了」，並說「為了台灣的主權，我無從選擇」。至於如果韓國瑜到蘆洲參拜湧蓮寺，會不會陪同？陳宏昌笑說：「我不認識他。」

會陪韓參拜湧蓮寺？

陳宏昌：我不認識他

對於黨部將召開考紀委員會懲處，陳宏昌說，他不擔心，因為公道自在人心，難道國民黨跟共產黨一樣是一言堂？泱泱大黨，聽到不一樣的意見就要開除？

陳宏昌澄清，他所說的話並非無中生有，兒子問他的事情，也是看新聞得知，他們都很替國民黨擔憂，認為應維護主權、愛護台灣，並沒有明指說要支持誰。

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