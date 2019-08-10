網揭非用台灣茶葉 釣出「一芳」執行長開戰！

2019-08-10 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕「一芳水果茶」近日因在微博表態「支持一國兩制、譴責香港罷工」，遭各界撻伐抵制。墨力國際執行長柯梓凱今日在臉書發表聲明，並表示對於近日的不實惡意攻擊，已提出法律程序。但臉書專頁「Taipei Bösewicht 台北惡棍」認為柯梓凱說謊，發文抨擊並表示他涉嫌詐欺，對此，柯梓凱也在該文底下留言嗆「有能力就約台北刑事局」，雙方火藥味濃厚。

柯梓凱今日下午1時於臉書表示，墨力國際一切經營皆符合法規，並指出「一芳水果茶」在世界各地皆使用台灣茶葉，稱一芳將台灣農產品行銷到世界各地。

對此，「台北惡棍」發現貼出一張相片，茶葉包裝上頭原產地寫「斯里蘭卡」，公司名稱為墨力國際，質疑柯梓凱睜眼說瞎話，茶葉原產地與其聲稱「使用台灣茶葉」有出入，並譏諷他是「堂堂正正的中國人」，希望檢調單位立刻介入調查。

柯梓凱也不甘示弱，在貼文底下留言嗆聲「有能力就約台北刑事局」，並表示此茶葉為墨力國際另一品牌，並非一芳水果茶。隨後他也在個人臉書上表示，對於只敢在網路上、不敢當面出來的卑鄙小人絕對不妥協。雙方戰火一觸即發，也不乏有多名網友跟著湊熱鬧。

「Taipei Bösewicht 台北惡棍」質疑柯梓凱詐欺之貼文

柯梓凱駁斥之貼文

臉書粉專「Taipei Bösewicht 台北惡棍」表示，墨力國際執行長柯梓凱詐欺台灣消費者，希望檢調介入調查。（圖擷自台北惡棍臉書）

墨力國際執行長柯梓凱回嗆「台北惡棍」指控，要他有能力就約台北刑事局。（圖擷自台北惡棍臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法