「一芳是靠台灣人起家」 呂秋遠：別急向中國表態而忘本

2019-08-06 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名手搖飲料店「一芳水果茶」昨（5日）在微博聲明支持「一國兩制」，反對香港罷工，引發眾議。對此，律師呂秋遠今（6日）在臉書指出：「一芳能有今天，是靠台灣人起家的，而20家香港分店，也是靠這些罷工的香港人，才有今天的營業額。但是這張公告，彷彿打了台灣人與香港人重重的一巴掌。」

呂秋遠提到，Cheers雜誌網路版昨日也同時刊登一芳創辦人柯梓凱的專訪，內容提到柯梓凱在2014年投資許多事業，卻全未獲利，2015年下半年更過著每日被追債的生活，直到後來柯梓凱想起奶奶和台灣水果，創立一芳，才起死回生。

呂秋遠指出，一芳在台灣站穩腳跟後，迅速進軍中國，在一芳品牌網頁分割出『台灣地區』和『大陸地區』，讓嚮往台灣味的中國民眾在口味與政治上接受一芳，然而一芳在香港的分店卻做出譴責香港罷工民眾的公告，「彷彿支持一芳的香港人，以及讓一芳茁壯的台灣人，就像是笨蛋一樣。」

呂秋遠表示，香港年輕人沒辦法投票換掉政府，為了全體香港人上街頭擋子彈、吃催淚彈，「然後一芳，這個來自於台灣的品牌，告訴他們，這種行為是『分裂國家』、『暴力罷工』？怎麼對得起這些買不起房子、生不起病、投不了票、換不了政府、受不了物價、看不到未來的香港人？」

最後，呂秋遠呼籲柯梓凱，別急著向中國官方與民眾表態，而忘了自己從何而來，「對於過去支持你的台灣、香港人，還有那些加盟店，你對得起他們嗎？」

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