一芳遭網友爆料 創辦人柯梓凱稱「不實謠言」喊告反擊

2019-08-10 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕近日因官方微博發出聲明支持一國兩制而爆發風波的「一芳水果茶」，遭到眾多網友連聲撻伐，而一芳水果茶創辦人、墨力國際CEO柯梓凱今日下午在臉書首度對此做出回應，他駁斥近日的不實及惡意攻擊論述，並表示9日已提出法律程序。

柯梓凱今下午1點於臉書貼文指出，對於近日網路上有關於本公司及我個人之不實及惡意攻擊論述，「我已在9日提出法律程序以正視聽，不希望造成本公司與加盟商以及供應商的二次傷害」。

柯梓凱強調，墨力國際是一家註冊合法合規經營的公司，一切經營及治理皆符合行業法規、依法繳納稅捐、誠實採購原物料及符合公司法令相關規定等，所有經營活動以及增資擴股都經過相關部門批准。

柯梓凱指出，一芳每年在台採購相關原物料超過數億台幣，到世界各地都是使用台灣茶葉，我們將台灣農產品行銷到世界各地，也是我個人及公司一直以來的堅持。

對於一芳近來遭受罵聲不斷，柯梓凱回應，這次的惡意中傷，傷的不只是我個人及公司品牌，更是嚴重傷害眾多的供應商和加盟主。所以「我選擇要求公權力介入，對於一向無法可管的網路謠言予以嚴正反擊，希望能扼止亂象叢生」。

文末，柯梓凱再次感謝支持者的相挺與體諒，並表示「我們會以更努力的態度，把農民辛苦耕耘的農產品推廣到全世界，以更優越的品質回報大家」。

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