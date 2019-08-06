「一果兩汁」引眾怒 北市警戒備防一芳遭「砸店」

2019-08-06 20:02

〔記者鄭景議／台北報導〕在香港民眾發起罷工抗爭之時，知名手搖飲料連鎖店「一芳水果茶」昨天竟在微博發表「維護一國兩制、反對暴力罷工」聲明，引起台灣民眾群情激憤，不少網友譏諷一芳是「一果兩汁」，發起拒買；據了解，台北市警局擔心一芳遭到憤怒民眾以塗鴉、破壞等方式「砸店」，下令轄區所有派出所清查轄內所有一芳店面，警戒民眾越界行為。

一芳水果茶在發表「維護一國兩制、反對暴力罷工」聲明後，不但在網路上遭到強力圍剿，今天更傳出有加盟店哀號「今天業績掉了3成」，連總統蔡英文都回應，「水果茶還是天然的最好，加了政治味就不太好」，台北市還有加盟店發臉書聲明自清說，「一芳兩制」，身為台灣人不能認同公司在微博的聲明。

一芳水果茶台灣總部今天下午發出聲明指出，對於這次的突發狀況，讓全球門市受到波及，感到萬分抱歉，強調無意捲入政治，也從不參與政治，「各地區代理商對社會議題立場不同」，造成困擾，對加盟主致上歉意，但對此聲明網友及加盟店都不領情，批評是「不痛不癢」的聲明。

據官網公布的分店資訊，台北的一芳水果茶共有35家分店，是全台最多；台北市各分局派出所今天都接獲命令，除了要求裝設臨時巡邏箱，也檢視各店的監視器設備是否完備，還有發出遇到民眾「砸店」時的SOP教學，就是為了防止民眾在表達不滿時，有違法越界的行為出現。

有基層員警私下說，民眾的不滿可以理解，但是身為警察還是要遵守本分，若民眾表達不滿時有違法行為，立場上還是要維護法紀，無法寬待，希望民眾能以合法理性的方式來表達不滿，不要讓警察為難。

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