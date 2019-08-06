一芳水果茶創辦人IG被起底 憤怒留言灌爆「滾回中國」

2019-08-06 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕知名手搖杯連鎖店「一芳水果茶」被發現「舔中」！該業者在中國微博的官方帳號，發聲明表示支持「一國兩制」，該飲料所屬的「墨力國際股份有限公司」創辦人柯梓凱的Instagram帳號被灌爆。

「一芳水果茶」在中國微博標榜「台灣水果茶」，卻在5日下午5點45分發表聲明：「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，聲明指出，「有違反法律藐視國家（中國）的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利！一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑」。

一芳水果茶所屬的「墨力國際股份有限公司」創辦人柯梓凱，在2016年曾受《工商時報》採訪，旗下企業還有喬治派克、牧島燒肉、樂昂咖啡、黃鶴洞、麻三里、Zazzazu查查路、江原慶白菜、奶油威力等連鎖餐飲店；柯梓凱的Instagram帳號目前也已被起底。

台灣網友在柯梓凱IG最新發出的1張照片留言抗議：「把台灣兩個字拿掉！支持一國兩制就是拒喝」、「快帶你全家移民中國，慢走不送」、「一中水果茶」、「拜託別拿台灣當賣點賣飲料還發那種聲明，你們沒資格」、「一芳各婊，麻煩解釋，虧我支持喝那麼久」、「請問一芳如果倒了，下一個品牌要做啥呢」。

柯梓凱Instagram

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