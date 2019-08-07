民眾黨立委提名鎖定5類型 基本原則：民意、專業、價值

2019-08-07 16:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，黨章明定允許雙重黨籍，外界質疑恐吸引藍綠失意政客，成「資源回收黨」。對此，民眾黨籌備處發言人陳思宇表示，未來在不分區立委的提名基本考量原則，就是民意、專業、價值，目前鎖定「經濟」、「社運」、「媒體」、「專業人士」、「企業代表」這5個類型，至於比重等細節待確定後再對外說明。

今天傳出，民眾黨將增加考紀委員會，針對過去有爭議、形象不佳的人選進行審核，過去曾出事、形象不佳的人，可能都無法代表民眾黨參選。盤點目前已表態的人選，童仲彥過去曾家暴妻子，李婉鈺也有酒後鬧事的紀錄。

民眾黨籌備處發言人陳思宇下午受訪時說，黨章中裡面有明確規定，關於黨員入黨的申請審查，是屬於中央評議委員的職責，而目前黨的運作，還是以黨章為主。至於增加考紀委員會，目前還沒有特別提到，

她透露，目前也正在討論透過E化的方式，讓黨員申請入黨，當中就有討論到是否需要檢附例如「定讞」的資料。

對於外界質疑該政黨恐成「資源回收黨」，陳思宇回應，「我也覺得應該要做好資源分類」，強調目前還沒有提名機制，還沒有正式名單，但既然要代表民眾黨，在未來提名上會考量的，基本原則就是民意、專業、價值。

對於不分區立委，目前有鎖定有民意基礎的「民代」、「政治人物」、「媒體人」、「社運人士」，最後則是「專業人士或企業代表」，總共5類型，目前內部仍持續討論中，提名策略之後會再對外說明，就是按照黨章去運作。

至於不分區有無比較傾向哪個領域提名？陳思宇說，其實前述的5類就有包含，未來除了針對經濟、社會福利外，專業人士也會是當中非常重要的一環，其他領域等更細節的部份，後續會再跟外界說明。

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