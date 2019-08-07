證實「王柯會」！是否加入民眾黨 王金平回應了

2019-08-07 11:43

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲昨天舉辦「台灣民眾黨」創立大會，入口處放著前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘致贈的花籃，引發外界「郭柯王」結盟的聯想；王金平今天受訪證實與柯文哲週一見過面，對於是否加入民眾黨，他說，目前沒有打算，「之後誰也不知道。」

王金平今天在立院主持公聽會，會前被媒體問及週一曾與柯文哲密會一事，王金平先是調皮問道「誰跟你講的？你告訴我，我才跟你講」，後來才證實說，兩人有見面，而且相談甚歡，每次見面都聊得很愉快、很真心在談話，有聊世事，難免也聊到選舉。

對於王、郭昨天送到創黨大會的花都有藏頭、藏尾詩，且門口只放兩人致贈的花籃，是不是兩人講好一起送？王金平說，可能是幕僚自己聯繫的。對於藏頭詩有無特殊意義、象徵合作空間？王金平表示，希望台灣能真正團結，努力推動台灣的太平，否則藍綠對立惡鬥太厲害，所謂中道力量都消失，對國家發展是不正常且非常不利的，所以希望大家一起來推動，讓台灣太平盛世。

被問到這樣的理念跟柯文哲的組黨理念很相近，未來是否會加入台灣民眾黨？王金平表示，目前沒有這方面打算；被追問「那之後可能嗎？」王金平說，誰也不知道，又被追問「隨因緣嗎？」王金平再說：「誰也不知道，我難以回答這個問題。」

此外，王金平今天舉辦的公聽會邀集六都市府代表與會，其他五都都派局處首長出席，只有台北市由副市長鄧家基與會；鄧家基受訪表示，是柯文哲得知議題後叫他參與，分享台北市經驗。被問到王柯互動密切，鄧家基表示，柯文哲昨天在市政會議裁示，無論選舉局勢發展，現在第一要務還是市政，其他不宜多做聯想。至於是否加入民眾黨？鄧家基說，以後再說。

前內政部長李鴻源今天也以專家身分出席公聽會，對於外傳自己是韓國瑜副手人選，李鴻源表示，從來沒有這種打算，也沒人告訴他，多慮了，自己來公聽會也是代表個人和台大教授，不需要跟高雄市長報告。

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